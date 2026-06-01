Journée de prévention en santé sexuelle, Coallia – Centre provisoire d’hébergement, Mantes-la-Jolie

Journée de prévention en santé sexuelle Mercredi 17 juin, 10h00 Coallia – Centre provisoire d’hébergement Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Coallia – Centre provisoire d’hébergement Rue de Buchelay, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.comitedesfamilles.net/ »}]

Stan de prévention et TROD