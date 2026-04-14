Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt

Cérémonie Patriotique Jeudi 18 juin, 11h00 Monument aux Morts Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T11:00:00+02:00 – 2026-06-18T12:00:00+02:00

Monument aux Morts 33 Rue Jean Louis Forain, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Célébration de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle du 18 juin 1940

Ville du Chesnay-Rocquencourt