MOZART SYMPHONIQUE !, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

MOZART SYMPHONIQUE ! Samedi 20 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Une soirée consacrée au génie de Mozart avec l’Orchestre Symphonique des Étoiles du Classique sous la direction de Julien Leroy. Du Concertone insolite au colossal Concerto « Jeunehomme », ce programme célèbre la diversité mozartienne avec le Concerto pour flûte et harpe et la Symphonie n°29. Camille Berthollet, Thomas Lefort, Martin James Bartlett, Victoria Creighton, Shamim Minoo et la soprano Anara Khassenova se partagent la scène pour un panorama complet du jeune Mozart. Présenté par ?? de France Musique, ce concert explore trois siècles de création mozartienne, de 1771 à 1777.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

MOZART SYMPHONIQUE !