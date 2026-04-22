Visite commentée « Salle et collection Edouard Piette », Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée « Salle et collection Edouard Piette » Samedi 13 juin, 14h00 Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

En famille, à partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

La salle Piette présente l’exceptionnelle collection d’outils, d’armes et d’objets d’art préhistoriques (dont la célèbre « Dame de Brassempouy ») découverts à la fin du XIXe siècle par Edouard Piette. Elle offre un témoignage unique sur l’activité scientifique et sur la muséographie de l’archéologie telles qu’elles se pratiquaient il y a plus d’un siècle.

Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0134516536 https://musee-archeologienationale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1458&resource=2148&date=2026-04-22 »}] L’histoire du musée d’Archéologie nationale est inséparable de celle des grandes collections formées par les premiers archéologues et préhistoriens, et du développement de l’archéologie française et européenne. Parmi les toutes premières collections à être entrées figurent celles de Jacques Boucher de Perthes, constituées à partir de ses fouilles menées à Abbeville et dans ses environs (Somme) qui révélèrent l’existence d’une humanité préhistorique antérieure à celle des Gaulois. Accès libre, sans réservation. RER ligne A : Station Saint-Germain-en-Laye.

La salle Piette présente l’exceptionnelle collection d’outils, d’armes et d’objets d’art préhistoriques (dont la célèbre « Dame de Brassempouy ») découverts à la fin du XIXe siècle par Edouard Elle y…

MAN/Valorie Gô