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All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye samedi 13 juin 2026.

Lieu : La CLEF

Adresse : 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Ville : 78100 Saint-Germain-en-Laye

Département : Yvelines

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

All That Jams dans le parc de La CLEF Samedi 13 juin, 19h30 La CLEF Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Ouverte à toutes et tous, cette jam viendra cloturer notre journée dédiée à la batterie (« Culture Drum »). Programme détaillé : https://urls.fr/AmhDZE

Batteuses, batteurs, guitaristes, bassistes, chanteurs, soufflants, autres musicien·nes ou simples spectateurs : venez partager le groove et faites vibrer la scène ensemble dans un esprit libre et collectif.

Pour en savoir plus
stephane.guiot@laclef.asso.fr

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La jam de La CLEF se met au vert ! jam jam session

© La CLEF

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