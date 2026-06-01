All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye
All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye samedi 13 juin 2026.
All That Jams dans le parc de La CLEF Samedi 13 juin, 19h30 La CLEF Yvelines
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Ouverte à toutes et tous, cette jam viendra cloturer notre journée dédiée à la batterie (« Culture Drum »). Programme détaillé : https://urls.fr/AmhDZE
Batteuses, batteurs, guitaristes, bassistes, chanteurs, soufflants, autres musicien·nes ou simples spectateurs : venez partager le groove et faites vibrer la scène ensemble dans un esprit libre et collectif.
Pour en savoir plus
stephane.guiot@laclef.asso.fr
La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « stephane.guiot@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://urls.fr/AmhDZE »}]
La jam de La CLEF se met au vert ! jam jam session
© La CLEF
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