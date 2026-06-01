All That Jams dans le parc de La CLEF, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

All That Jams dans le parc de La CLEF Samedi 13 juin, 19h30 La CLEF Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Ouverte à toutes et tous, cette jam viendra cloturer notre journée dédiée à la batterie (« Culture Drum »). Programme détaillé : https://urls.fr/AmhDZE

Batteuses, batteurs, guitaristes, bassistes, chanteurs, soufflants, autres musicien·nes ou simples spectateurs : venez partager le groove et faites vibrer la scène ensemble dans un esprit libre et collectif.

Pour en savoir plus

stephane.guiot@laclef.asso.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « stephane.guiot@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://urls.fr/AmhDZE »}]

La jam de La CLEF se met au vert ! jam jam session

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