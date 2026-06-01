Culture Drum Temps fort autour de la batterie, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Culture Drum

Temps fort autour de la batterie Samedi 13 juin, 14h00 La CLEF Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Le samedi 13 juin, La CLEF consacre un après-midi et une soirée à la batterie sous toutes ses formes, entre transmission, expérimentation et partage.

Village d’exposants, ateliers de découverte de l’instrument ou d’exploration de nouvelles pratiques, conférence illustrée sur l’histoire et l’évolution de la batterie, jam session (en plein air si le temps le permet !)… Un évènement convivial pour découvrir, s’initier, approfondir ses connaissances, échanger avec des artistes, artisans et acteurs engagés du monde de la batterie !

Plusieurs Ateliers de pratique en parallèle

de 14h45 à 16h45 – Payant

> Atelier découverte de la batterie avec kévin Lerou

Envie de tester la batterie ? Cet atelier est fait pour vous ! Ouvert aux débutant.e.s et aux personnes souhaitant découvrir, il propose une approche accessible et immersion ludique dans l’instrument à travers des jeux rythmiques en direct.

⏲️ 2 sessions de 45 minutes (14h45 et 15h45)

4 participant·e·s maximum par session

‍ ‍ ‍ Enfants / ados / adultes (à partir de 8 ans)

Tarif : 10€ par session

Inscription session 14h45 (à venir)

Inscription session 15h45 (à venir)

> Atelier autour des nouvelles pratiques à la batterie avec Didier Joubert

Atelier de découverte des nouvelles pratiques de la batterie, destiné aux batteur·euse·s ayant déjà une première expérience de l’instrument. À travers des mises en situation et des exercices pratiques, les participant·e·s explorent de nouvelles approches de jeu et développent leur palette sonore, notamment grâce à l’utilisation du SPD-SX et des outils électroniques.

⏲️ 2 sessions de 45 minutes (14h45 et 15h45)

4 participant·e·s maximum par session

‍ ‍ ‍ Enfants / ados / adultes (à partir de 8 ans)

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

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