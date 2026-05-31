Soul Friends, Best Western, Rambouillet
Soul Friends, Best Western, Rambouillet samedi 20 juin 2026.
Soul Friends Samedi 20 juin, 20h00 Best Western Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Venez nous retrouver pour la Fête de la Musique au Best Western de Rambouillet, manger, écouter du bon son groovy live avec Soul Friends. En extérieur si le soleil et la chaleur sont avec nous
Le groupe qui existe depuis 15 ans, sous diverses formes, a développé un large répertoire et joue avec un plaisir communicatif les meilleurs standards
Best Western 73 Rue de la Louvière, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 La Clairière Yvelines Île-de-France
Soul Friends
À voir aussi à Rambouillet (Yvelines)
- Visite libre du pavillon du Verger, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet 6 juin 2026
- Visite de notre exploitation agricole biologique, Bergerie nationale de Rambouillet, parc du Château, Rambouillet 6 juin 2026
- Le jardin du roi de Rome : d’hier à aujourd’hui, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet 6 juin 2026
- Étude d’un massif jardiné, Jardin du Roi de Rome, Rambouillet 6 juin 2026
- Regards croisés sur les jardins, Château de Rambouillet, Rambouillet 6 juin 2026