Soul Friends, Best Western, Rambouillet

Soul Friends Samedi 20 juin, 20h00 Best Western Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Venez nous retrouver pour la Fête de la Musique au Best Western de Rambouillet, manger, écouter du bon son groovy live avec Soul Friends. En extérieur si le soleil et la chaleur sont avec nous

Le groupe qui existe depuis 15 ans, sous diverses formes, a développé un large répertoire et joue avec un plaisir communicatif les meilleurs standards

Best Western 73 Rue de la Louvière, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 La Clairière Yvelines Île-de-France

Soul Friends