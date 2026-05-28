Guinguette rock et talent local à Châteaufort !, Ecole Primaire, Châteaufort

Guinguette rock et talent local à Châteaufort ! Samedi 20 juin, 19h30 Ecole Primaire Yvelines

ENTRÉE LIBRE (participation au chapeau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

Au programme de votre soirée : Place au talent local ! Venez soutenir ces artistes de Châteaufort !!

• 19h00 – In Vino Veritas : On commence fort avec des reprises Rock bien énergiques pour lancer les festivités.

• 20h15 – Nø Way : Venez découvrir cet artiste qui viendra enchanter la scène avec ses propres créations originales Pop ! Une identité forte et un pur moment de découverte à ne pas manquer.

• 21h00 – Flying Chupa Chups : Le grand final ! Un voyage musical explosif, de Pink Floyd à Téléphone… du rock, du rock, du rock !

Restauration & buvette sur place à partir de 19h30 (on accepte les cartes bancaires). Cadre sécurisé et idéal pour les enfants. Venez en famille, entre voisins ou avec vos amis !

On vous attend nombreux pour faire vibrer le village !

Plus d’infos : laparenthese78117@gmail.com

Ecole Primaire 2 place des écoles Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:laparenthese78117@gmail.com »}]

Vous cherchez le plan parfait pour une soirée conviviale, festive et familiale ? L’association La Parenthèse vous donne rendez-vous pour sa grande soirée Guinguette ! ✨ concert rock