Les Jeux Forts et Nobles reviennent – à vos marques !, Clos Brosset, Châteaufort

Les Jeux Forts et Nobles reviennent – à vos marques ! Samedi 6 juin, 14h00 Clos Brosset Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Châteaufort a remporté la dernière édition des jeux et Toussus a une revanche à prendre. Il faudra tout faire pour garder le trophée à domicile. Il décore si bien l’entrée de notre mairie ! Petits et grands, enfilez vos baskets, votre bonne humeur et vos couleurs locales !

Dans une ambiance survoltée, amicale et décalée, les équipes de Châteaufort et Toussus-le-Noble s’affronteront lors de 10 épreuves épiques, parmi lesquelles : le tir à la corde, les joëlettes, le lancer de comètes, le palmathon, le jeu du public, le morpion, la course des sceaux, le ventriglisse… et deux nouvelles surprises cette année : Les surfeurs en folie et Le passage du gué !

Pour rythmer les épreuves, des animations et une tombola solidaire vous seront proposées. Un verre de l’amitié viendra clôturer cette journée inter-villages. Nouveautés pour cette année : un panier garni à remporter et un food-truck pour se restaurer au goûter.

Cette année, les bénéfices de la tombola seront reversés à l’association Dune d’espoir située à Vaucresson.

Chaque équipe sera composée de :

• 15 enfants (de 8 à 12 ans révolus)

• 25 adultes (à partir de 13 ans)

Les participants sont attendus dès 11h pour un brief d’équipe, quelques essais et un pique-nique partagé avant le lancement des jeux à 14h.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez l’aventure : https://forms.gle/NR5Yyk9dx99zyQAU6

⚠️ Places limitées – premiers arrivés, premiers inscrits !

Clos Brosset Clos Brosset 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://forms.gle/NR5Yyk9dx99zyQAU6 »}]

Préparez-vous à vibrer au rythme de la convivialité et de l’esprit d’équipe ! La 4ᵉ édition des Jeux Forts et Nobles, qui réunit les villages de Châteaufort et Toussus-le-Noble, approche !