La chanson au cinéma de 1940 à 1970, Eglise de Châteaufort, Châteaufort
La chanson au cinéma de 1940 à 1970, Eglise de Châteaufort, Châteaufort vendredi 12 juin 2026.
La chanson au cinéma de 1940 à 1970 Vendredi 12 juin, 20h30 Eglise de Châteaufort Yvelines
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Le cinéma est le fil conducteur de ce programme où l’on peut entendre les chansons des films Sous le ciel de Paris, Secrets d’Alcôve, Pas sur ta bouche.
Nous voilà tantôt dans l’ambiance de Belleville, tantôt dans celle de Montmartre, dans le Paris de l’après-guerre. Nous continuons avec des musiques de Kosma, Delerue, Barbara, Legrand…très présentes aussi au grand écran.Comme le disait Gershwin : « il n’y a que deux sujets possibles : l’amour et Paris ».
Concert organisé par l’AOCT (Amis de l’Orgue de Châteaufort et de Toussus le noble).
Eglise de Châteaufort Place de l’église 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://aoct.free.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « amisorguechateaufort@gmail.com »}]
Avec Jocelyne Lucas, soprano, et Laurent Derache, accordéoniste
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