The Cellar Project, Eglise de Châteaufort, Châteaufort

The Cellar Project Dimanche 7 juin, 15h00 Eglise de Châteaufort Yvelines

L’entrée est gratuite, un chapeau sera proposé en sortie de concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Ils jouent le vendredi 5 juin à Bièvres, et ayant eu connaissance de notre projet de jumelage avec le village italien de Castel San Pietro Romano, ils nous ont proposé de venir jouer aussi à Châteaufort, avant leur retour en Italie !

Vous aurez donc le grand plaisir de découvrir le dimanche 7 juin à 15h, dans notre église Saint-Christophe, des morceaux de jazz originaux interprétés par le trio italien The Cellar Project, avec Orazio Saracino (pianiste et compositeur), Giampiero Lupo (contrebassiste) et Danilo Camassa (batteur).

Plus d’informations sur le compositeur Orazio Saracino : https://www.youtube.com/c/oraziosaracino

Ce concert a lieu grâce à:

• Magali Errecart et l’association de Bièvres « Abeille » qui nous ont proposé cette opportunité que nous n’avons pas voulu manquer, et nous ont mis en relation avec Orazio Saracino,

• la paroisse qui a permis l’utilisation de l’église un dimanche après-midi,

• l’APEMACC qui va gérer l’installation et le rangement d’une de leur batterie

• l’AOCT qui va mettre à disposition son piano accordé préalablement, et sera présente avec l’APEMACC pour l’installation, le rangement et l’accès des musiciens pour leur répétition le jour même.

Merci à eux tous !

Eglise de Châteaufort Place de l’église 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. », « type »: « rich », « title »: « Orazio Saracino », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nbYGSjBNMVdhkEy9bXX-nJqBXVkeZrRGe-kg5l5P2ffh0=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/c/oraziosaracino », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900, « thumbnail_width »: 900, « messages »: [« YouTube channel not found via data API… »], « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/c/oraziosaracino »}]

Concert de jazz italien jazz concert