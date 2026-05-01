68ème Marche Populaire des 50 ans Salle Polyvalente Réchésy
68ème Marche Populaire des 50 ans Salle Polyvalente Réchésy samedi 16 mai 2026.
Réchésy
68ème Marche Populaire des 50 ans
Salle Polyvalente 20 Route de Courcelles Réchésy Territoire de Belfort
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
3 superbes parcours de 5,12 et 20km dans les collines du Sundgau entre Territoire de Belfort, Suisse et Haut Rhin.
Ouvert à tous (enfants de moins de 10ans accompagnés). Restauration à la salle. .
Salle Polyvalente 20 Route de Courcelles Réchésy 90370 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 19 08 jean-claude.pierre9@wanadoo.fr
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English : 68ème Marche Populaire des 50 ans
L’événement 68ème Marche Populaire des 50 ans Réchésy a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)