68ème Marche Populaire des 50 ans Salle Polyvalente Réchésy

Réchésy

68ème Marche Populaire des 50 ans

Salle Polyvalente 20 Route de Courcelles Réchésy Territoire de Belfort

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

3 superbes parcours de 5,12 et 20km dans les collines du Sundgau entre Territoire de Belfort, Suisse et Haut Rhin.

Ouvert à tous (enfants de moins de 10ans accompagnés). Restauration à la salle. .

Salle Polyvalente 20 Route de Courcelles Réchésy 90370 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 19 08 jean-claude.pierre9@wanadoo.fr

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English : 68ème Marche Populaire des 50 ans

L’événement 68ème Marche Populaire des 50 ans Réchésy a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)