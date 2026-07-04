6e édition du Festival des Fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQIA+
vendredi 6 novembre 2026
Informations pratiques
L’édition 2026 aura lieu du 6 au 22 novembre
Dans les 11e, 12e , 13e et 14e
Ce festival initié en 2021, revient en 2026 avec une programmation culturelle en lien avec les partenaires culturels et associatifs des 11e, 12e, 13e et 14e arrondissements de paris. Le festival a pour objectifs de :
- sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+.
- mettre à l’honneur la culture et la diversité des identités.
- mettre en lumière l’histoire pour l’accès aux droits des personnes LGBTQIA+.
Expos, lectures, projections, soirées… sur cette période, plus d’une cinquantaine d’évènements vous sont proposés.
- Retrouvez tous les évènements proposés dans le cadre du festival sur les sites internet des mairies du 11e, 12e, 13e et 14e arrondissement de Paris : mairie du 11e, mairie du 12emairie du 13emairie du 14e.
Le festival des fiertés propose chaque année une programmation culturelle élargie, en lien avec les partenaires culturels et associatifs parisiens. La 6e édition aura lieu du 6 au 22 novembre 2026 !
Du vendredi 06 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :
gratuit
Certains événements sont sur inscription (voir infos sur les fiches événements).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-06T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-23T00:59:59+01:00
Date(s) :