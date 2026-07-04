6e édition du Festival des Fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQIA+

Informations pratiques

L’édition 2026 aura lieu du 6 au 22 novembre

Dans les 11e, 12e , 13e et 14e

Ce festival initié en 2021, revient en 2026 avec une programmation culturelle en lien avec les partenaires culturels et associatifs des 11e, 12e, 13e et 14e arrondissements de paris. Le festival a pour objectifs de :

sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+.

mettre à l’honneur la culture et la diversité des identités.

mettre en lumière l’histoire pour l’accès aux droits des personnes LGBTQIA+.

Expos, lectures, projections, soirées… sur cette période, plus d’une cinquantaine d’évènements vous sont proposés.

Le festival des fiertés propose chaque année une programmation culturelle élargie, en lien avec les partenaires culturels et associatifs parisiens. La 6e édition aura lieu du 6 au 22 novembre 2026 !

Du vendredi 06 novembre 2026 au dimanche 22 novembre 2026 :

gratuit

Certains événements sont sur inscription (voir infos sur les fiches événements).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-06T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-23T00:59:59+01:00

Date(s) :



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