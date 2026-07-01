6e Marché artisanal, Champ de foire de Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Alès

vendredi 17 juillet 2026 · Champ de foire de Brouzet-lès-Alès · Brouzet-lès-Alès

Informations pratiques

6e Marché artisanal Vendredi 17 juillet, 18h00 Champ de foire de Brouzet-lès-Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

Restauration sur place.

Champ de foire de Brouzet-lès-Alès 30580 Brouzet-lès-Alès Brouzet-lès-Alès 30580 Gard Occitanie

Artisans, producteurs et créateurs locaux.