6e salon du livre Salle Brummel Luc-sur-Mer
6e salon du livre Salle Brummel Luc-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Luc-sur-Mer
6e salon du livre
Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
34 éditeurs et auteurs de romans, nouvelles, jeunesses, essais … Buvette sur place
Ce 6e salon du livre réunira 34 éditeurs et auteurs de romans, nouvelles, jeunesses, essais …
Buvette sur place. .
Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie jumelageluc@etik.com
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English : 6e salon du livre
34 publishers and authors of novels, short stories, youth literature, essays, etc. Refreshment bar on site
L’événement 6e salon du livre Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Calvados Attractivité
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