6e salon du livre Salle Brummel Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer

6e salon du livre

Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

34 éditeurs et auteurs de romans, nouvelles, jeunesses, essais … Buvette sur place

Ce 6e salon du livre réunira 34 éditeurs et auteurs de romans, nouvelles, jeunesses, essais …

Buvette sur place. .

Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie jumelageluc@etik.com

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English : 6e salon du livre

34 publishers and authors of novels, short stories, youth literature, essays, etc. Refreshment bar on site

L’événement 6e salon du livre Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Calvados Attractivité