Théâtre Eclats de scène Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Théâtre Eclats de scène

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Dans les années 50, un couple bourgeois s’apprête à dîner dans un intérieur impeccable lorsqu’il découvre un public installé dans leur salon

Dans les années 50, un couple bourgeois s’apprête à dîner dans un intérieur impeccable lorsqu’il découvre un public installé dans leur salon. Intrigués et déstabilisés, mari et femme mènent l’enquête pendant une heure, oscillant entre dérision, scènes de ménage et tentatives de divertissement. À travers une comédie satirique mêlant danse, absurdité et jeux de mots, le couple aux valeurs archaïques confronte son quotidien à une vision plus moderne de la société. Une pièce rythmée et colorée qui joue du décalage entre les fifties et le monde d’aujourd’hui. .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the 1950s, a bourgeois couple are preparing to dine in their impeccable home when they discover an audience in their living room

L’événement Théâtre Eclats de scène Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-27 par Calvados Attractivité