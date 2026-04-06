Saint-Sulpice-sur-Lèze

6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN

Esplanade André Maurette Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Enfilez vos baskets et participez à la 6ᵉ édition de l’Akuma Run à Saint-Sulpice-sur-Lèze, entre course, marche et bonne humeur !

Événement proposé par l’association Akuma. .

Esplanade André Maurette Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie contact@associationakuma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your sneakers and take part in the 6th edition of the Akuma Run in Saint-Sulpice-sur-Lèze, a mix of running, walking and fun!

L’événement 6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE