6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN Saint-Sulpice-sur-Lèze
6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN Saint-Sulpice-sur-Lèze samedi 23 mai 2026.
Saint-Sulpice-sur-Lèze
6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN
Esplanade André Maurette Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Enfilez vos baskets et participez à la 6ᵉ édition de l’Akuma Run à Saint-Sulpice-sur-Lèze, entre course, marche et bonne humeur !
Événement proposé par l’association Akuma. .
Esplanade André Maurette Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie contact@associationakuma.fr
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English :
Put on your sneakers and take part in the 6th edition of the Akuma Run in Saint-Sulpice-sur-Lèze, a mix of running, walking and fun!
L’événement 6ÈME ÉDITION DE AKUMA RUN Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE