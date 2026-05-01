JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze

Saint-Sulpice-sur-Lèze

JAZZ IN NOUGARO

SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Plongez dans l’univers vibrant de Claude Nougaro avec un concert hommage plein d’énergie et d’émotion !

Proposé par le groupe NouS. 20 .

SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Immerse yourself in the vibrant world of Claude Nougaro with a tribute concert full of energy and emotion!

L’événement JAZZ IN NOUGARO Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE