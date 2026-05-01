Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze

JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze

JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze vendredi 29 mai 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES

Adresse : 1 Chemin de la Saint Jean

Ville : 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Sulpice-sur-Lèze

JAZZ IN NOUGARO

SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Plongez dans l’univers vibrant de Claude Nougaro avec un concert hommage plein d’énergie et d’émotion !
Proposé par le groupe NouS. 20  .

SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the vibrant world of Claude Nougaro with a tribute concert full of energy and emotion!

L’événement JAZZ IN NOUGARO Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne)