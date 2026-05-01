JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze
JAZZ IN NOUGARO SALLE DES FÊTES Saint-Sulpice-sur-Lèze vendredi 29 mai 2026.
Saint-Sulpice-sur-Lèze
JAZZ IN NOUGARO
SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Plongez dans l’univers vibrant de Claude Nougaro avec un concert hommage plein d’énergie et d’émotion !
Proposé par le groupe NouS. 20 .
SALLE DES FÊTES 1 Chemin de la Saint Jean Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Immerse yourself in the vibrant world of Claude Nougaro with a tribute concert full of energy and emotion!
L’événement JAZZ IN NOUGARO Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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