6ème édition de la Pléla’Run Plélan-le-Grand
samedi 24 octobre 2026 · Plélan-le-Grand
Informations pratiques
Plélan-le-Grand
6ème édition de la Pléla’Run
Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Rendez-vous le samedi 24 octobre pour la 6ème édition de la Pléla’Run.
Cette année, 5 parcours sont proposés au départ du complexe sportif
• Un 10 km la Pléla’Run
• Un trail de 18 km la Pléla’Trail
• La nouveauté une marche de 10 km la Pléla’Walk
• Deux courses enfants la Mini’kids et la Pléla’kids
Il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez coureur, traileur, marcheur ou simplement là pour partager un bon moment !
Buvette et galette saucisse sur place. .
Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement 6ème édition de la Pléla’Run Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Brocéliande