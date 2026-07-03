Informations pratiques

Plélan-le-Grand

6ème édition de la Pléla’Run

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous le samedi 24 octobre pour la 6ème édition de la Pléla’Run.

Cette année, 5 parcours sont proposés au départ du complexe sportif

• Un 10 km la Pléla’Run

• Un trail de 18 km la Pléla’Trail

• La nouveauté une marche de 10 km la Pléla’Walk

• Deux courses enfants la Mini’kids et la Pléla’kids

Il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez coureur, traileur, marcheur ou simplement là pour partager un bon moment !

Buvette et galette saucisse sur place. .

Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 6ème édition de la Pléla’Run Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Brocéliande