Informations pratiques

Chabris

6ème randonnée zig-zag autour de Chabris

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité de jumelage de Chabris organise sa 6ème randonnée pédestre dans la commune suivi d’une fromagée.Familles

Départ à 17h30 parcours de 7 ou 12km. Inscription avant le 16 août. .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 73 56 62

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English :

The Chabris Sister City Committee is organizing its 6th hiking event in the town, followed by a cheese tasting.

L’événement 6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle