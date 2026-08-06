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6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris

samedi 22 août 2026 · Chabris

6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue Abel Bonnet
Ville
36210 Chabris
Département
Indre
Tarif

Chabris

6ème randonnée zig-zag autour de Chabris

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le comité de jumelage de Chabris organise sa 6ème randonnée pédestre dans la commune suivi d’une fromagée.Familles
Départ à 17h30 parcours de 7 ou 12km. Inscription avant le 16 août.   .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 73 56 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chabris Sister City Committee is organizing its 6th hiking event in the town, followed by a cheese tasting.

L’événement 6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle

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