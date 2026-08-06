6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris
samedi 22 août 2026 · Chabris
Informations pratiques
Chabris
6ème randonnée zig-zag autour de Chabris
Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le comité de jumelage de Chabris organise sa 6ème randonnée pédestre dans la commune suivi d’une fromagée.Familles
Départ à 17h30 parcours de 7 ou 12km. Inscription avant le 16 août. .
Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 73 56 62
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English :
The Chabris Sister City Committee is organizing its 6th hiking event in the town, followed by a cheese tasting.
L’événement 6ème randonnée zig-zag autour de Chabris Chabris a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle