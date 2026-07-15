Informations pratiques

Corignac

6h VTT de Corignac

le bourg Corignac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

6h VTT de Corignac

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le bourg Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 67 22 74 colvertscorignacais@gmail.com

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English :

6h VTT de Corignac

L’événement 6h VTT de Corignac Corignac a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge