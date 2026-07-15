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AGENDA · Corignac

6h VTT de Corignac Corignac

samedi 12 septembre 2026 · Corignac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
le bourg
Ville
17130 Corignac
Département
Charente-Maritime
Tarif
17 17 17

Corignac

6h VTT de Corignac

le bourg Corignac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

6h VTT de Corignac
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le bourg Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 67 22 74  colvertscorignacais@gmail.com

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English :

6h VTT de Corignac

L’événement 6h VTT de Corignac Corignac a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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