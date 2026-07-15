AGENDA · Corignac
6h VTT de Corignac Corignac
samedi 12 septembre 2026 · Corignac
Informations pratiques
Corignac
6h VTT de Corignac
le bourg Corignac Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
6h VTT de Corignac
.
le bourg Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 67 22 74 colvertscorignacais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6h VTT de Corignac
L’événement 6h VTT de Corignac Corignac a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Corignac (Charente-Maritime)
- Découverte nature « Ensemble, on se mare ! » Mairie Corignac 29 juillet 2026