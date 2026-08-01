UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Corignac

Cabaret barbecue Salle des fêtes Corignac

samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Corignac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Claude Poget
Ville
17130 Corignac
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5 Tarif réduit Spectacle sans repas.

Corignac

Cabaret barbecue

Salle des fêtes Place Claude Poget Corignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Spectacle sans repas.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez rire, vous divertir avec de la musique et de la bonne bouffe, et bien des surprises vous attendent.
Vous pouvez également participer au tournage de la série Sauver la France .
  .

Salle des fêtes Place Claude Poget Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 05 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come laugh, have fun with music and good food, and plenty of surprises await you.
You can also take part in the filming of the series Sauver la France.

L’événement Cabaret barbecue Corignac a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Corignac (Charente-Maritime)