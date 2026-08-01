Cabaret barbecue Salle des fêtes Corignac

Informations pratiques

Corignac

Cabaret barbecue

Salle des fêtes Place Claude Poget Corignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Spectacle sans repas.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez rire, vous divertir avec de la musique et de la bonne bouffe, et bien des surprises vous attendent.

Vous pouvez également participer au tournage de la série Sauver la France .

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Salle des fêtes Place Claude Poget Corignac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 05 03

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English :

Come laugh, have fun with music and good food, and plenty of surprises await you.

You can also take part in the filming of the series Sauver la France.

L’événement Cabaret barbecue Corignac a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge