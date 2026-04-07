7° BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE D’ENFANTS MUSEE DE PEINTURE Saint-Frajou

Saint-Frajou

7° BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE D’ENFANTS

MUSEE DE PEINTURE Le Village Saint-Frajou Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de la 8ème Biennale internationale de peinture d’enfants.

Des enfants de 6 à 14 ans ont participé au concours

Vernissage le 04 juillet à 18h .

MUSEE DE PEINTURE Le Village Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 20 28 museepeinturesf@yahoo.fr

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English :

Exhibition of the 8th International Biennial of Children’s Painting.

L’événement 7° BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE D’ENFANTS Saint-Frajou a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE