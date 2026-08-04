7 minutes Maëlle Poésy Théâtre Dijon Bourgogne, CDN & Théâtre national Wallonie-Bruxelles Théâtre Quintaou Anglet
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre Quintaou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
7 minutes Maëlle Poésy Théâtre Dijon Bourgogne, CDN & Théâtre national Wallonie-Bruxelles
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 21:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Après l’avoir montée une première fois en 2021 avec la troupe de la Comédie-Française, Maëlle Poésy recrée avec une distribution franco-belge la pièce de Stefano Massini, 7 minutes.
Que sommes-nous prêtes à tolérer pourvu que nous ayons un boulot ? Les 11 membres du comité d’usine de Picard et Roche ont 1h30 pour accepter ou non, au nom des 200 salariées de l’usine, la proposition de la direction de réduire de 7 minutes leur temps de pause, unique condition à la préservation de leurs emplois menacés. Une concession en apparence anodine mais qui soulève bien des questions sur la complexité d’opposer nécessités personnelles et souci du collectif.
Un thriller social haletant qui ouvre une passionnante réflexion sur le monde du travail et la difficile construction d’une pensée collective.
de Stefano Massini
traduction Pietro Pizzuti .
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00
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English : 7 minutes Maëlle Poésy Théâtre Dijon Bourgogne, CDN & Théâtre national Wallonie-Bruxelles
L’événement 7 minutes Maëlle Poésy Théâtre Dijon Bourgogne, CDN & Théâtre national Wallonie-Bruxelles Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet
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