Spectacle Pyromélodique Digue des Cavaliers Anglet

Anglet

Spectacle Pyromélodique

Digue des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:45:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un spectacle unique mêlant feu d’artifice et musique, d’une durée de 25 minutes, attirant plusieurs milliers de spectateurs.

Ce show pyrotechnique combine des effets visuels époustouflants et une musique envoûtante, offrant une expérience immersive unique, parfaite pour les familles en quête de moments inoubliables. .

Digue des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English :

L’événement Spectacle Pyromélodique Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet