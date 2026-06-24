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Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 8 août 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement et Parc Izadia
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Anglet

Atelier rencontre biodiversité

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ?
Il répondra à tous les curieux de nature !

Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Atelier rencontre biodiversité

L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet

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