Informations pratiques

Anglet

Run touristique à la découverte d’Anglet

297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 08:00:00

fin : 2026-07-21 09:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Enfilez vos baskets et laissez-vous guider le Run touristique est une façon unique de découvrir Anglet, entre sport, patrimoine et nature !

Et si vous découvriez Anglet en courant ?

Encadré par Nicolas, éducateur sportif diplômé, le Run touristique est une expérience originale proposée par l’Office de tourisme d’Anglet. Cette activité de tourisme actif combine les bienfaits d’une séance de jogging avec le plaisir d’une visite guidée, pour explorer la ville sous un nouveau regard.

Au programme un parcours d’environ 10 km, rythmé par de courtes pauses au cours desquelles votre guide partage l’histoire, le patrimoine, les richesses naturelles et les anecdotes qui font l’identité d’Anglet.

Accessible à toute personne capable de courir une dizaine de kilomètres, cette activité s’adresse aussi bien aux visiteurs qu’aux habitants désireux de porter un regard neuf sur leur territoire. .

297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Run touristique à la découverte d’Anglet

L’événement Run touristique à la découverte d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Anglet