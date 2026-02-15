Les balades d’Anglet Patrimoines Love Tower Anglet

Les balades d’Anglet Patrimoines

Love Tower 22 allée Paul Prieto Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

L’association Anglet Patrimoines inaugure une nouvelle série de balades commentées, invitant le public à porter un regard inédit sur les quartiers d’Anglet.

La première sortie, intitulée En balade à la Chambre d’Amour , propose une immersion au cœur d’un site emblématique et chargé d’histoire. Grotte oubliée, golf installé sur la plage, vignes, ancien moulin… Haut lieu des Années folles puis destination prisée des Trente Glorieuses, la Chambre d’Amour dévoile un patrimoine aussi riche qu’insoupçonné.

Aux côtés du guide Jean-Loup Ménochet, partez à la découverte d’un quartier profondément transformé, ponctué d’anecdotes, d’histoires et de surprises. .

Love Tower 22 allée Paul Prieto Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 53 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les balades d’Anglet Patrimoines

L’événement Les balades d’Anglet Patrimoines Anglet a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Anglet