Sea Art and Sun Place du Général Leclerc Anglet
Sea Art and Sun Place du Général Leclerc Anglet mardi 21 juillet 2026.
Anglet
Sea Art and Sun
Place du Général Leclerc 1 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Ce marché de créateurs estival met à l’honneur l’artisanat et la création avec une quarantaine d’exposants sélectionnés pour l’originalité et la qualité de leur travail. Textile, céramique, bijoux, décoration, cuir, univers enfant ou mobilier… autant de créations uniques à découvrir au fil des stands. .
Place du Général Leclerc 1 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Sea Art and Sun
L’événement Sea Art and Sun Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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