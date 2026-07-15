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Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

dimanche 19 juillet 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet

Expérience grimpe dans la mâture Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Chantier de restauration de L'Hermione
Adresse
12 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Expérience grimpe dans la mâture

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Testez votre agilité en grimpant les gambes de revers, comme les gabiers en navigation !
Hauteur, équilibre et dépassement de soi au rendez-vous.

Bonne condition physique requise prévoir une tenue sportive qui ne craint pas les taches.   .

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Expérience grimpe dans la mâture

L’événement Expérience grimpe dans la mâture Anglet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Anglet

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