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La Foulée du Festayre Anglet

mercredi 15 juillet 2026 · Anglet

La Foulée du Festayre Anglet

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Traversée d'Anglet
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

La Foulée du Festayre

Traversée d’Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

En prélude aux Fêtes de Bayonne, cette course conviviale et originale d’environ 14 km, donne à tous l’occasion de parcourir Biarritz, Anglet et Bayonne en tee-shirt blanc et foulard rouge.

Départ de Biarritz Côte des Basques (8h30).
Arrivée à Bayonne Pont Saint-Esprit.

Traversée d’Anglet en passant par
Boulevard de la Mer, Esplanade Yves Brunaud, Promenade des Sources, Promenade Victor Mendiboure, Avenue des Corsaires, Boulevard des Plages, Avenue des Crêtes, Avenue du Lac, Avenue des Tennis, Forêt de Chiberta, Allée Orok Bat, Allée de l’Eglise, Avenue de l’Adour.   .

Traversée d’Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Foulée du Festayre

L’événement La Foulée du Festayre Anglet a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Anglet

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