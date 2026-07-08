La Foulée du Festayre Anglet
mercredi 15 juillet 2026 · Anglet
Informations pratiques
Anglet
La Foulée du Festayre
Traversée d’Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
En prélude aux Fêtes de Bayonne, cette course conviviale et originale d’environ 14 km, donne à tous l’occasion de parcourir Biarritz, Anglet et Bayonne en tee-shirt blanc et foulard rouge.
Départ de Biarritz Côte des Basques (8h30).
Arrivée à Bayonne Pont Saint-Esprit.
Traversée d’Anglet en passant par
Boulevard de la Mer, Esplanade Yves Brunaud, Promenade des Sources, Promenade Victor Mendiboure, Avenue des Corsaires, Boulevard des Plages, Avenue des Crêtes, Avenue du Lac, Avenue des Tennis, Forêt de Chiberta, Allée Orok Bat, Allée de l’Eglise, Avenue de l’Adour. .
Traversée d’Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : La Foulée du Festayre
L’événement La Foulée du Festayre Anglet a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Anglet
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