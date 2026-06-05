Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

Soirée pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

Soirée pétanque Pétanque de Montbrun Anglet mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Pétanque de Montbrun

Adresse : 94 avenue de Montbrun

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Anglet

Soirée pétanque

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Participez à un tournoi de pétanque en doublette placé sous le signe de la convivialité !
Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez partager un agréable moment et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.
Une restauration sera également proposée sur place.   .

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 27 03  petanquemontbrun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée pétanque

L’événement Soirée pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)