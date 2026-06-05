Concert vocal et instrumental Rue Léon Gambetta Anglet

Anglet

Concert vocal et instrumental

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-Baptiste Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Concert du Chœur de l’Orchestre du Pays Basque, dirigé par Philippe Mendes, directeur adjoint du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque.

Le chœur sera accompagné à l’orgue par Loriane Llorca, lauréate du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Loriane Llorca jouera seule au grand orgue, puis en duo, trompette et orgue, avec David Rachet, directeur délégué de l’Orchestre du Pays Basque et trompettiste d’exception.

La recette de ce concert, organisé par Bernard de Monck d’Uzer au nom du Rotary Club Bayonne Biarritz Anglet, est destinée à permettre la formation croisée des élèves de danse du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque et de ceux de l’École des Sables , Centre Chorégraphique mondialement connu au Sénégal. .

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-Baptiste Anglet 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert vocal et instrumental

L’événement Concert vocal et instrumental Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet