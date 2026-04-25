Les Nocturnes de la Chambre d’Amour Jardin de la Grotte Anglet
Les Nocturnes de la Chambre d’Amour Jardin de la Grotte Anglet vendredi 3 juillet 2026.
Anglet
Les Nocturnes de la Chambre d’Amour
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Evénement musical incontournable de l’été sur la Côte Basque, les Nocturnes de la Chambre d’Amour reviennent pour une dixième édition exceptionnelle avec deux soirées de concerts en plein air dans un cadre unique.
Au programme St Graal, FFF, Imany, Charlie Winston, Bleu Soleil, Franck & Damien enflammeront la scène.
Deux soirées de concerts gratuits, organisées par la Ville d’Anglet et son Office de Tourisme et de Loisirs Anglet Côte Basque, pour célébrer la musique face à l’océan.
• Vendredi 3 juillet Bleu Soleil puis St Graal + FFF
• Samedi 4 juillet Franck & Damien puis Imany + Charlie Winston .
Jardin de la Grotte Avenue des Vagues Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Les Nocturnes de la Chambre d’Amour
L’événement Les Nocturnes de la Chambre d’Amour Anglet a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Anglet
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