L’Europe et la crise du multilatéralisme Salle des fêtes de la Mairie Anglet

Anglet

L’Europe et la crise du multilatéralisme

Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Conférence par Alain Le Roy, Ambassadeur de France, ancien Secrétaire Général Adjoint de l’ONU, proposée en partenariat avec ALSABASK (Association des Alsaciens et Amis de l’Alsace du Pays Basque), suivie d’un échange avec le public.

Des étapes de la formation du multilatéralisme (depuis le 17ème siècle) aux difficultés conjoncturelles et structurelles actuelles, en passant par la crise de l’ONU et des tentatives de réforme en cours, Alain Le Roy livrera et illustrera chacun de ces points par les positions et les apports de l’Union européenne.

Alain Le Roy est ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Paris et agrégé d’économie et gestion.

Après une période de dix années comme ingénieur dans l’exploration-production pétrolière, il rejoint le service public comme sous-préfet puis conseiller référendaire à la Cour des comptes. .

Salle des fêtes de la Mairie 1 rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : L’Europe et la crise du multilatéralisme

L’événement L’Europe et la crise du multilatéralisme Anglet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Anglet