Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet

Anglet

Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette année, la bibliothèque fête l’estampe le 30 mai, en écho à la Journée mondiale du jeu.

Une belle occasion de s’amuser en famille autour d’un atelier d’impression ludique et créatif.

En détournant des objets du quotidien, petits et grands sont invités à expérimenter des techniques d’impression originales, à découvrir l’estampe de façon amusante et accessible, et à repartir avec des images uniques.

Par Judith Millot et Jana Lottenburger, artistes plasticiennes de Labo Estampe.

Tout public à partir de 12 ans.

Dans le cadre de la Fête de l’Estampe. .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

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English : Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images

L’événement Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Anglet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Anglet