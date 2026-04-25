Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet
Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet samedi 30 mai 2026.
Anglet
Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Cette année, la bibliothèque fête l’estampe le 30 mai, en écho à la Journée mondiale du jeu.
Une belle occasion de s’amuser en famille autour d’un atelier d’impression ludique et créatif.
En détournant des objets du quotidien, petits et grands sont invités à expérimenter des techniques d’impression originales, à découvrir l’estampe de façon amusante et accessible, et à repartir avec des images uniques.
Par Judith Millot et Jana Lottenburger, artistes plasticiennes de Labo Estampe.
Tout public à partir de 12 ans.
Dans le cadre de la Fête de l’Estampe. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
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English : Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images
L’événement Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Anglet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Anglet
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