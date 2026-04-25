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Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet

Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet

Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Villa Beatrix Enea Anglet samedi 30 mai 2026.

Lieu : Villa Beatrix Enea

Adresse : 2 rue Albert le Barillier

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Anglet

Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Cette année, la bibliothèque fête l’estampe le 30 mai, en écho à la Journée mondiale du jeu.
Une belle occasion de s’amuser en famille autour d’un atelier d’impression ludique et créatif.
En détournant des objets du quotidien, petits et grands sont invités à expérimenter des techniques d’impression originales, à découvrir l’estampe de façon amusante et accessible, et à repartir avec des images uniques.
Par Judith Millot et Jana Lottenburger, artistes plasticiennes de Labo Estampe.

Tout public à partir de 12 ans.

Dans le cadre de la Fête de l’Estampe.   .

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 

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English : Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images

L’événement Fête de l’Estampe Jeux d’objets, jeux d’images Anglet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Anglet

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