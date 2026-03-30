Rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet dimanche 10 mai 2026.
Rencontre biodiversité
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Au détour d’un sentier, partez à la rencontre du guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ? Il répondra à tous les curieux de nature !
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Rencontre biodiversité
L’événement Rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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