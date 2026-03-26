Echanges et dégustation autour du tofu français Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Echanges et dégustation autour du tofu français 297 avenue de l'Adour Anglet 2026-04-22

Echanges et dégustation autour du tofu français Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet mercredi 22 avril 2026.

Echanges et dégustation autour du tofu français

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

L’association Veggie Basque vous propose de répondre à toutes les questions autour de l’alimentation végétale en quoi consiste-elle ? Quel est son impact sur la santé et l’environnement ?
Vous pourrez également découvrir le processus de fabrication du tofu, suivie d’une dégustation d’une préparation salée et sucrée à base de tofu français.

Animé par Veggie Basque.
Tout public (à partir de 12 ans).
Durée 1h30.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Echanges et dégustation autour du tofu français

L’événement Echanges et dégustation autour du tofu français Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet

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