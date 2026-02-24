Récital de piano par Irina Lankova Eglise Saint-Léon Anglet

Récital de piano par Irina Lankova

Eglise Saint-Léon 2 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Autour de son dernier album Phénix, Irina Lankova propose un récital placé sous le signe de la métamorphose. Héritière de la tradition russe, son jeu lyrique et ardent embrase Rachmaninov, Scriabine, Chopin, Mozart et Stravinski, dans une traversée intense et poétique. .

Eglise Saint-Léon 2 rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital de piano par Irina Lankova

L’événement Récital de piano par Irina Lankova Anglet a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Anglet