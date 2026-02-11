Mariaa Siga Écuries de Baroja Anglet

Mariaa Siga

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Originaire de Casamance, Mariaa Siga est une chanteuse de world music en pleine ascension. Son univers mêle folk, musiques traditionnelles sénégalaises, reggae et blues. Son premier album Asekaw (2019) a été largement salué, lui permettant de se produire à l’international. Elle a collaboré avec des musiciens africains reconnus et s’affirme comme une voix montante des musiques africaines contemporaines. Sur scène, Mariaa Siga captive par son charisme naturel et la profondeur de sa voix. Ses concerts oscillent entre moments intimes et envolées puissantes, créant une atmosphère vibrante et universelle. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mariaa Siga

L’événement Mariaa Siga Anglet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Anglet