Visite de la forêt dans tous ses états Forêt du Pignada Anglet

Visite de la forêt dans tous ses états

Forêt du Pignada 105 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 10:45:00

Date(s) :

2026-05-02

Emmenez vos petits explorateurs à la découverte de la forêt du Pignada. Tous leurs sens seront en éveil grâce aux différents ateliers qui seront proposés durant cette sortie familiale de 3 à 6 ans.

Animé par la Direction de l’Environnement.

3/6ans.

Durée 45 minutes. Un premier départ aura lieu à 10h et un second à 11h. .

Forêt du Pignada 105 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la forêt dans tous ses états

L’événement Visite de la forêt dans tous ses états Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet