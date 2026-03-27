Visite de la forêt dans tous ses états Forêt du Pignada Anglet
Visite de la forêt dans tous ses états Forêt du Pignada Anglet samedi 2 mai 2026.
Visite de la forêt dans tous ses états
Forêt du Pignada 105 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 10:45:00
Date(s) :
2026-05-02
Emmenez vos petits explorateurs à la découverte de la forêt du Pignada. Tous leurs sens seront en éveil grâce aux différents ateliers qui seront proposés durant cette sortie familiale de 3 à 6 ans.
Animé par la Direction de l’Environnement.
3/6ans.
Durée 45 minutes. Un premier départ aura lieu à 10h et un second à 11h. .
Forêt du Pignada 105 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Visite de la forêt dans tous ses états
L’événement Visite de la forêt dans tous ses états Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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