Conférence Et si l’intelligence artificielle changeait le monde… de ma commune Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Conférence Et si l’intelligence artificielle changeait le monde… de ma commune Maison pour tous Salle Ansbach Anglet jeudi 30 avril 2026.
Anglet
Conférence Et si l’intelligence artificielle changeait le monde… de ma commune
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
L’intelligence artificielle transforme déjà de nombreux métiers et usages du quotidien. Mais au-delà de la technologie, elle interroge en profondeur notre rapport au travail, à l’engagement et à la vie locale. Pour beaucoup, ces évolutions suscitent des questions que deviendront les métiers de demain ? Quelle place pour nos enfants et petits-enfants dans ce nouveau paysage ?
Cette rencontre propose de prendre du recul, de comprendre simplement ce qui change, et d’ouvrir une réflexion collective à l’échelle de nos territoires.
Car ces transformations ne sont pas seulement des défis. Elles peuvent aussi représenter une opportunité celle de redonner une place centrale au lien social, à l’engagement local et aux initiatives associatives.
Conférence sur l’Intelligence Artificielle de Jean-Pierre Joignant, ingénieur informatique, formateur en IA. .
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 34 03 club@mica.asso.fr
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L’événement Conférence Et si l’intelligence artificielle changeait le monde… de ma commune Anglet a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Anglet
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