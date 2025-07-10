« Kill me » Marina Otero

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Kill Me est un cri cru, joyeux et incandescent lancé depuis les tréfonds de l’âme. La chorégraphe argentine Marina Otero poursuit sa trilogie autofictionnelle entamée avec Fuck Me et Love Me, et nous offre une pièce à la fois dérangeante, poignante et terriblement vivante.

Dans une confession trash dansée, performée, chantée, elle met en scène sa propre chute, ses diagnostics, ses amours, ses doutes et son corps mais pas seule entourée de quatre interprètes et de l’esprit de Nijinski, traversés par leurs propres troubles, elle transforme la vulnérabilité en puissance. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques

