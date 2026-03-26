A la découverte d’Izadia pour les petits Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
A la découverte d’Izadia pour les petits Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet mercredi 22 avril 2026.
A la découverte d’Izadia pour les petits
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Eveillez le sens des enfants lors d’une visite immersive et sensorielle en pleine nature sur le sentier des pitchouns du Parc Izadia. Les ateliers proposés permettront aux plus jeunes d’appréhender la biodiversité qui les entoure au travers des temps portés sur l’observation, l’écoute, l’odorat, le toucher et le goût et lien sensible à la nature.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public (3/5 ans).
Durée 1h15. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : A la découverte d’Izadia pour les petits
L’événement A la découverte d’Izadia pour les petits Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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