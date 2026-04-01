Conférence Bien-être au féminin Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal Anglet

Anglet

Conférence Bien-être au féminin

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Découvrez comment mieux comprendre et accompagner les différentes étapes de la vie féminine.

Une conférence dédiée au bien-être et à la santé des femmes est proposée à l’occasion du mois de sensibilisation à l’endométriose. Cette rencontre permettra d’aborder cette thématique essentielle, ainsi que d’autres sujets majeurs tels que la ménopause et la prise de poids.

L’objectif est d’apporter des clés de compréhension, des conseils pratiques et des solutions naturelles afin de mieux vivre ces périodes de transition et de préserver l’équilibre au quotidien.

Animé par trois intervenantes spécialisées en bien-être et santé féminine

– Marjorie (hypnothérapeute et naturopathe)

– Charline (praticienne de la méthode Gasquet)

– Frédérique (experte de thalassothérapie) .

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 75 55 info@belha-collection.com

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English : Conférence Bien-être au féminin

L’événement Conférence Bien-être au féminin Anglet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Anglet