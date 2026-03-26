Chantier participatif plantation des modelés dunaires du parvis de la Maison de l’Environnement Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Chantier participatif plantation des modelés dunaires du parvis de la Maison de l’Environnement Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet mercredi 29 avril 2026.
Chantier participatif plantation des modelés dunaires du parvis de la Maison de l’Environnement
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Dans un premier temps, découvrez la nouvelle scénographie de la Maison de l’Environnement afin d’en savoir plus sur l’écologie, la faune et la flore observables à Anglet.
Pour la seconde partie, place à l’action pour planter des essences endémiques et typiques du milieu dunaire ! Nous aurons à cœur de vous en dire plus sur ce sujet.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public (à partir de 8 ans).
Durée 2h.
Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo et au chantier (chaussures, vêtements chauds, gants de jardinage si possible). .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Chantier participatif plantation des modelés dunaires du parvis de la Maison de l’Environnement
L’événement Chantier participatif plantation des modelés dunaires du parvis de la Maison de l’Environnement Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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