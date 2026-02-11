Devil Jo Écuries de Baroja Anglet

Devil Jo

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Depuis 2008, cet énergique quintet stéphanois façonne son répertoire en trouvant ses racines dans l’évolution du rock’n’roll depuis ses origines. En 2023, le groupe a accueilli Ana Ka, une nouvelle chanteuse qui sublime les anciennes créations et apporte sa touche au nouveau répertoire, forte de ses multiples expériences vocales et scéniques (The Voice, Killer Queen dans We Will Rock You Le Musical, voix française dans Encanto de Disney, etc.). Une voix sincère et envoûtante, des guitares modernes qui n’oublient pas pour autant d’où elles viennent, des boogies endiablés et le groove d’une section rythmique martiale font le son de Devil Jo. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

