Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet dimanche 3 mai 2026.
Atelier rencontre biodiversité
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ? Il répondra à tous les curieux de nature !
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Atelier rencontre biodiversité
L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Anglet
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