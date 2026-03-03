Grand vide-greniers humanitaire Parking couvert Leclerc Le Busquet Anglet

Grand vide-greniers humanitaire

Parking couvert Leclerc Le Busquet 77 avenue de Bayonne Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’Association Humanitaire Mission Enfants du Monde organise un vide-greniers humanitaire sur le parking couvert du centre commercial Leclerc Le Busquet.

Cet événement est ouvert aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et réunit pas moins de 500 exposants, offrant une grande diversité d’objets et de bonnes affaires.

Une restauration et une buvette sont proposées sur place afin de permettre aux visiteurs et exposants de profiter pleinement de la journée, dans un esprit solidaire et convivial. .

Parking couvert Leclerc Le Busquet 77 avenue de Bayonne Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 18 85 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand vide-greniers humanitaire

L’événement Grand vide-greniers humanitaire Anglet a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Anglet