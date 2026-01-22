Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet mercredi 4 février 2026.
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-05
2026-02-04
Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang. .
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 800 74 41 00
English : Don de sang
L’événement Don de sang Anglet a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Anglet